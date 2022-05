Peter vulde per ongeluk in dat hij was veroordeeld voor fraude: ‘Droomreis gaat nu niet door’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Peter Hoomans (51), die door een foutje zijn droomreis naar Amerika misloopt.

Wat is er aan de hand?

Peter: ,,Ik ben gek op Amerika. Vanaf mijn zeventiende ga ik er al heen. Omdat ik veel familie aan de oostkant heb, ben ik daar al veel geweest maar eigenlijk nooit in het westen. We hadden de route al gepland en alles geboekt: beginnen en eindigen in Las Vegas, met een Ford Mustang cabrio vier weken van hotel naar hotel, natuurparken, Los Angeles, San Francisco, de Grand Canyon. Een droomreis.”

Wat gebeurde er?

,,We hadden alles geregeld, behalve de Esta: een ‘visa light’ die je online kunt aanvragen, zonder kom je Amerika niet in. Ik had het al vaak ingevuld dus ging een beetje op de automatische piloot. Paspoortnummer, e-mail, hotels waar we verblijven. Vervolgens negen bizarre vragen waar je alleen maar nee op kunt antwoorden: heb je wel eens iemand vermoord, heb je aids, ben je lid van een terroristische organisatie? Ze willen weten wat voor soort mensen hun land binnenkomen maar als je iets op je geweten hebt ga je toch geen ‘ja’ invullen?”

Quote Bij vraag 5 ging het fout: of ik wel eens veroor­deeld was voor het plegen van fraude, daar had ik ‘ja’ ingevuld Peter Hoomans (51)

Jij vulde wel ‘ja’ in?

,,Bij vraag 5 ging het fout: of ik wel eens veroordeeld was voor het plegen van fraude, daar had ik ‘ja’ ingevuld.”

Hoe dan?

,,Mijn muis gleed uit, denk ik. Maar daar kwam ik pas achter toen de Esta afgekeurd bleek.”

Wat dacht je?

,,In eerste instantie dacht ik: kan ik weer 15 euro betalen om een nieuwe aan te vragen. Was dat maar waar. Ik probeerde er opnieuw een aan te vragen maar nadat ik mijn paspoortnummer en naam invoerde, verscheen er een melding dat ik geregistreerd sta als fraudeur en niet verder kon invullen. Toen schrok ik pas.”

Quote Ik kwam erachter dat ik een visum moet aanvragen bij het Amerikaan­se consulaat. Dat kost 152 euro Peter Hoomans (51)

Wat deed je?

,,Ik kwam erachter dat ik een visum moet aanvragen bij het Amerikaanse consulaat. Dat kost 152 euro voor het visum en 26 euro koerierskosten voor het retourneren van mijn paspoort waar dat visum inkomt. Dus ik plan een afspraak in. De eerstvolgende mogelijkheid: 10 juli 2023. Ik moest vooraf betalen.”

Waarom duurt het een jaar voor je daar een afspraak hebt?

,,Door corona. Twee jaar lang kon niemand naar Amerika en veel mensen moeten een visum aanvragen.”

Had je de reis al betaald?

,,We hadden een aanbetaling van 3700 euro gedaan, over drie weken zouden we de rest betalen.”

Dat geld ben je kwijt?

,,Als ik voor 15 juni de reis annuleer, krijg ik al het geld terug, op 1350 euro na.”

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Peter Hoomans. © Privé foto

Boekte je via een reisorganisatie?

,,Ja, voor het eerst! In verband met covid leek het me verstandiger. Hadden we alles zelf geboekt, dan hadden we 10.000 euro verloren en konden we van voor af aan beginnen met sparen. Als we volgend jaar dezelfde reis boeken bij deze organisatie, beloven ze die 1350 euro van het totaalbedrag af te trekken. Dan heb ik alleen maar 178 euro aan dat visum en de kosten van een trip naar Amsterdam naar het consulaat verloren. Dat is toch beter dan 10.000 euro.”

Wat leerde je hiervan?

,,Dat ik de Esta door mijn vrouw had moeten laten invullen. Dat een klein foutje grote gevolgen kan hebben. Ergens ben ik boos omdat die vragen voor die Esta nergens op slaan maar woede lost niets op. Als alles goed komt, is het financieel verlies minimaal en hebben we een jaar langer voorpret.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: