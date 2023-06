Plan: Laat werknemer profiteren van winst bedrijf - dit moet je weten over aandelen als cadeau

1. Aandelen voor werknemers, waarom?

De inflatie is nog steeds hoog, de boodschappen duur. Vakbond CNV vindt dat werknemers te weinig gecompenseerd worden en ziet een oplossing in het belastingvrij uitgeven van bedrijfsaandelen. Dan profiteer je namelijk direct mee van de winst van je bedrijf: aandelen stijgen namelijk in waarde als het goed gaat met het bedrijf waar je werkt. Het enige probleem: over het verkrijgen van die aandelen betaal je op dit moment belasting. Het ‘cadeautje’ kost je dus geld.

In Duitsland is het al wel mogelijk voor bedrijven om belastingvrij aandelen te schenken tot 1440 euro per jaar. CNV doet nu een oproep aan de overheid om het schenken van aandelen tot een bedrag van 2000 euro belastingvrij te maken.

2. Voor welke bedrijven is het interessant om aandelen te schenken?

Op dit moment werken vooral beursgenoteerde bedrijven met werknemersaandelen en bieden ze aan hun personeel de mogelijkheden die te kopen. In Nederland deelt zo’n 10 procent van de werknemers mee in de winst. In Frankrijk ligt dit percentage veel hoger, stelt CNV: maar liefst 80 procent.

Ook jonge en snelgroeiende bedrijven die talent willen binden, maken vaak gebruik van de optie om aandelen te kopen. ,,Werkgevers bieden aan talentvolle medewerkers die ze voor lange tijd bij zich willen houden aandelenopties aan’’, zegt financieel planner Nihal Vogels. ,,Dat betekent dat je eigenlijk een pakketje met aandelen koopt tegen de huidige marktwaarde of soms met korting. Na bijvoorbeeld vijf jaar zijn deze pas verhandelbaar.’’

3. Hoe zit het nu met de belasting als je aandelen krijgt?

,,Op dit moment wordt het geven van bedrijfsaandelen belast als loon’’, zegt René Bruel van ABN Amro MeesPierson. ,,Stel: je krijgt van je werkgever 100 aandelen van 20 euro per stuk, dan moet je over die 2000 euro loonbelasting betalen, omdat het gezien wordt als loon.’’ Afhankelijk van hoeveel je verdient per jaar, is dat een bepaald percentage. Verdien je maximaal 73.000 euro op jaarbasis, dan gaat het om bijna 37 procent van de waarde van de aandelen.

Ook als je aandelenopties krijgt, gaat die vlieger op. Als je de mogelijkheid krijgt om aandelen voor 20 euro te kopen en de beurskoers is 30 euro, dan moet je over het verschil (10 euro) belasting betalen. Vogels: ,,Als jij nu aandelen krijgt van het bedrijf waar je werkt, betaal je meteen belasting over de marktwaarde nu, terwijl je ze pas over vijf jaar te gelde kunt maken. Dus moet je de belasting eerst uit eigen zak betalen.’’

,,Iemand met een hoog inkomen heeft dat geld waarschijnlijk op zijn spaarrekening staan’’, zegt Bruel. ,,Maar als je in één keer 37 procent belasting moet betalen over 2000 euro aan aandelen, is het wel de vraag waar een werknemer met een lager loon dat geld vandaan moet halen.’’

4. Dus het is nu niet voor iedereen mogelijk om aandelen te kopen?

Het is ten eerste afhankelijk van het bedrijf waar je werkt of het een optie is om aandelen te kopen. En áls je de aandelen niet meteen verkoopt maar voor langere termijn vasthoudt in de hoop dat ze meer waard worden, moet je die belasting uit eigen zak betalen. In het ongunstigste geval dat je bedrijf failliet gaat, zijn je aandelen niets meer waard en heeft het je dus alleen maar geld gekost.

Bruel: ,,Op dit moment is het makkelijker voor iemand met een goedgevulde spaarrekening dan voor iemand die net een spaarpotje heeft om een kapotte koelkast te vervangen. Maar als het voor werkgevers mogelijk wordt om aandelen belastingvrij te schenken, is het niet alleen voor de grootverdieners interessant.’’ CNV hoopt dat door het belastingvrij schenken van aandelen, alle lagen binnen het bedrijf meeprofiteren van de winst.

En dan is er nog iets om op te letten, zegt Vogels. ,,Beleggen brengt risico’s met zich mee. Wat als je eerder weggaat bij het bedrijf? Mag je de aandelen dan meenemen en tegen welke waarde? Het is verstandig als er een financieel adviseur meekijkt naar wat verstandige keuzes zijn voor jou. Want niet iedereen weet wat de voor- en nadelen zijn.’’

5. En als je die aandelen eenmaal hebt, hoe zit het dan met de belasting?

Als je eenmaal aandelen in je bezit hebt en belasting hebt betaald via je loon, vallen ze onder box 3. Dat betekent dat de waarde van de aandelen wordt meegerekend bij je vermogen. Heb je veel aandelen en spaargeld, dan betaal je daar belasting over. Beleggen wordt daarbij zwaarder belast dan spaargeld.

De eerste 114.000 euro (partners) of 57.000 euro (alleenstaand) is vrijgesteld van vermogensbelasting. Bezit je minder geld, dan hoef je geen belasting te betalen. Heb je meer vermogen, dan betaal je over het rendement 32 procent belasting.

