Prijzen supermarkten fors hoger: Aldi in trek, A-merken uit de gratie

onderzoekDe prijzen van de dagelijkse boodschappen in de supermarkt zijn het laatste halfjaar ruim 11 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoekbureau GfK. Nederlanders kopen nu massaal huismerken en gaan vaker naar goedkopere supermarkten. De slager en de visboer zijn uit de gratie.

De onderzoekers van GfK doen maandelijks boodschappen. Eind augustus betaalden ze voor een winkelwagentje met 55 basislevensmiddelen - van brood, fruit, melk en kaas tot hagelslag, wijn en tandpasta - precies 100 euro. Deze maand moesten ze voor hetzelfde karretje 111,30 euro afrekenen. ,,Consumenten zijn in ruim een halfjaar tijd 11,3 procent duurder uit’’, zegt Norman Buysse, directeur retail bij GfK.

Sinds de jaarwisseling stegen de prijzen het hardst. Voor het wagentje met 55 basisproducten moest bij de kassa mede vanwege de Oekraïne-oorlog 7 euro meer worden afgerekend. Buysse spreekt van een forse toename. ,,Een gemiddeld gezin met twee kinderen doet jaarlijks voor 7000 tot 8000 euro aan boodschappen. Dat betekent dat huishoudens al snel een kleine 800 euro duurder uit zijn, zo’n 15 euro per week.’’

Huismerken winnen terrein

De schade is nog groter nu boodschappen de eerste helft van 2021 ook al 4 tot 5 procent duurder werden. Nu ook energie en benzine peperduur zijn, passen Nederlanders hun koopgedrag aan in de supermarkt. Zo hebben huismerken terrein gewonnen, laat GfK’s consumentenpanel van 10.000 huishoudens zien.

Het marktaandeel van huismerken groeide sinds begin dit jaar met 6 procent. De omzet van A-merken daalde juist met 5 procent. Lage inkomens (onder de 2100 euro per maand) stapten het meest over op huismerken.

Een andere trend is dat we veel vaker bij ‘goedkope’ supermarkten boodschappen doen: Aldi, Boni, Lidl, Dirk en Nettorama. Het marktaandeel van deze discountsupers steeg met 3 procent.

De groei gaat echter niet ten koste van het aantal bezoekjes aan andere supermarkten als Albert Heijn of Jumbo. ,,Nederlanders bezoeken nu vaker verschillende supermarkten, op zoek naar aanbiedingen.’’ Opvallend is dat met name hoge inkomens vaker naar Aldi en Lidl gaan. Minima deden dat al langer.

De slager, de groenteboer en de visspeciaalzaak hebben het ondertussen moeilijk. Vergeleken met de coronatijd, toen de horeca dicht was en speciaalzaken enorm goed boerden, is de daling in omzet groot.

Boekten viswinkels in maart vorig jaar nog een omzetplus van 30 procent ten tijde van corona, in maart dit jaar zijn hun verkopen ingezakt met zo’n 24 procent. Bakkers, kaaswinkels en markten houden voorlopig wel verrassend goed stand, zij weten hun extra corona-omzetten van vorig jaar goed vast te houden.

Nederlanders pessimistischer

Eerder becijferde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat boodschappen afgelopen drie maanden ruim 6 procent duurder zijn geworden. De totale inflatie kwam uit op bijna 10 procent, de hoogste sinds 1976. Ondertussen zijn Nederlanders steeds pessimistischer over de economie. Niet eerder kelderde het consumentenvertrouwen zo hard als afgelopen maand, meldde het CBS donderdag.

Worden boodschappen iedere maand duurder? Wij namen de proef op de som en gingen drie keer verspreid over een paar maanden boodschappen doen bij drie supermarkten. Je leest hier de uitkomst en in onderstaande video zie je hoe we te werk gingen.

