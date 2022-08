Prima inkomen, toch bezuinigen: hoge kosten brengen Shirley (35) - en vele anderen - in de knel

Een heel of een half brood. Niet kaas en worst als beleg, maar een van beide in het mandje. Of toch die pot jam waar Shirley van den Berg (35) en haar drie kinderen langer mee kunnen doen. Het zijn scherpe keuzes waar de alleenstaande Apeldoornse mee te maken heeft sinds de kosten voor het levensonderhoud flink zijn gestegen. „Als gastouder verdien ik goed, zo’n 3.500 euro bruto per maand. Maar maandelijks 500 tot 700 euro sparen is er niet meer bij.”