Reisbranche verwacht run op lastminutes, maar op stuntprijzen hoeven we niet te rekenen

Lezersreacties Armoede hakt erin: door koopjes ontkomen deze lezers aan geldzorgen

9 april Zuinig aan doen om rond te komen, hoe lukt je dat? In de online serie Superbespaarders reageerden lezers op oud-caféhouder Sandra Doevendans (37) die in veertien jaar tijd een ton aan schulden heeft weggewerkt en nog steeds op haar uitgavenpatroon let. Herkennen lezers haar tips en hoe besparen ze zelf?