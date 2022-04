René (49): ‘Ik plan mijn wasmachine in om 12.00 uur, dan is er vaak de meeste zon’

Hoe woon je?

,,Ik woon in een rijtjeshuis met een woonoppervlak van 90 vierkante meter in Rotterdam. Mijn woning is in 2000 gebouwd in de wijk Nieuw Terbregge. Ik woon zeer fijn, want destijds liep deze woning al voor de muziek uit qua energiebesparende maatregelen. Het huis is dus goed geïsoleerd en er zat al een zonneboiler in. Ik woon er alleen en om de week zijn mijn dochters van 12 en 15 jaar er.

Ik ben er in 2016 komen wonen. Vier jaar geleden heb ik zes zonnepanelen gekocht. Ik was toen zzp’er en ik had geen zin om mijn geld in mijn pensioen te stoppen. Ik vond zonnepanelen leuker en een direct renderende investering. Ik zag mijn energierekening dalen van 80 naar 45 euro per maand. Een jaar later besloot ik dus om nog eens vijf zonnepanelen bij te kopen. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Inmiddels wek ik meer op dan ik verbruik. Natuurlijk is dat een financiële kwestie geweest, maar ik doe het ook vanuit moreel oogpunt. Ik vind dat ik dit moet doen om mijn steentje bij te dragen aan de wereld.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een driejarig contract bij Essent. Ik betaal 28 euro per maand. Mijn verbruik was -535 kWh aan stroom en 583 kuub aan gas. Ik heb dat contract in december 2021 afgesloten. Ooit ben ik weggegaan bij Essent omdat ze wat fout hadden gedaan bij mij, maar in principe was ik er tevreden. Dus ik heb gezegd dat ze mochten bellen voor een aanbieding als mijn nieuwe contract zou aflopen. Dat is gebeurd. Ze zeiden in december dat ze verwachtten dat de tarieven flink zouden gaan stijgen dus dat ze een scherpe aanbieding voor me hadden. Nou, dat die tarieven zijn gestegen, is gebleken.”



Quote Ik heb een tuin op het zuiden, dus de zon verwarmt de kamer altijd al lekker René Quist (49) uit Rotterdam

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik gebruik overdag zoveel mogelijk stroom. Dat doe ik omdat ik dan gebruik maak van de stroom die ik opwek met mijn zonnepanelen. Met wassen houd ik daar bijvoorbeeld rekening mee. Ik plan mijn wasmachine in voor 12.00 uur in de middag, omdat er dan vaak de meeste zon is. Met de vaatwasser vind ik dat irritant. Dat is gewoon een gewoonte dat ik die leeghaal in de ochtend. Verder maak ik zoveel mogelijk gebruik van elektra. Ik heb een Quooker, ik kook op inductie en ik heb een elektrisch kacheltje. Maar misschien wil ik die wel vervangen voor een infraroodpaneel in de keuken. Voor als ik daar zit te werken. Tussen april en oktober gebruik ik mijn verwarming eigenlijk niet. Ik heb een tuin op het zuiden, dus de zon verwarmt de kamer altijd al lekker.

Toch heb ik het in de winter wel 22 graden in huis. Ik hou niet van kou. En mijn energierekening is momenteel toch niet hoog. Een warmtepomp? Nee, daar heb ik toch allemaal geen zin in. Dan misschien eerder zo’n split-airco die ook kan verwarmen. Alleen is dat een flinke investering. Het enige jammere is dat ik mijn hybride auto niet aan huis kan opladen. Ik heb geen eigen oprijlaan, dus ik kan helaas niet zelf laden.”

