Rik streeft naar 25.000 euro spaargeld, schiet hij daarin door?

Hij heeft verschillende potjes op zijn bankrekening, zijn bankzaken zijn onder controle en hij spaart. Maar dat is wel enigszins obsessief, bekent hij. ,,Ik krijg zenuwen als ik geen 25.000 euro op mijn spaarrekening heb. Soms zeggen mensen weleens dat het totale onzin is. Dat ik echt niet zoveel geld achter de hand hoef te houden. Ik zou wel willen weten wat nu wijsheid is. Hoeveel spaargeld heb ik nodig?”

Dat wisselt, zegt budgetcoach Rita Celestine desgevraagd. ,,Sparen voor een buffer is maandelijks in ieder geval 10 procent van het totale inkomen”, zegt zij. ,,Er is geen standaard bedrag, maar het is goed om 3 tot 6 maanden aan inkomen als buffer te hebben. Zeker als ondernemer, moet je in ieder geval minimaal 3 maanden kunnen overbruggen.” Maar, zegt Celestine: ,,Sla niet door omdat je altijd bang bent dat je te weinig hebt. Je moet niet door alleen maar 60 tot 70 uur te werken tot een bepaald inkomen komen.” Rik stelt gerust: ,,We werken allebei rond de 40 uur.”

Rik heeft een vaste baan, maar zijn vrouw werkt als ondernemer. Op een mindere maand zijn ze voorbereid. ,,Per maand keert zij zichzelf een vast bedrag uit. De ene maand verdient ze meer, de andere maand wat minder. Ook in haar bedrijf zit een buffer. En afgelopen maand had ze een drukke maand met haar studie. Haar eigen bedrijf lag toen nagenoeg stil. Dan sparen we een maand wat minder”, vertelt Rik.

Goede deals voor energie en hypotheek

Maar dat het stel hun zaakjes goed op orde heeft, is duidelijk. Voor zijn autoverzekering betalen ze 33,18 euro per maand. Verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer: ,,Dat is echt een goede deal geweest, ik heb geen goedkopere kunnen vinden onder dezelfde voorwaarden.” Hetzelfde geldt voor hun energierekening, een vast contract dat ze vorig jaar afsloten. ,,Als je nu zou overstappen, ga je geheid meer betalen”, aldus Ypma.

Rik: ,,We hebben veel mazzel. We zijn vorig jaar in ons huis gegaan en hebben ons contract toen voor drie jaar vastgezet. Vorig jaar kregen we heel veel geld terug.” Zijn voorschot heeft hij omhoog gezet, naar 114 euro per maand. ,,Ik krijg liever aan het eind van het jaar wat terug, dan dat ik moet bijbetalen.” Ook zijn hypotheek is in een gunstige en mooie tijd gesloten, aldus Ypma. Een rentepercentage van 1,72 procent, voor twintig jaar vast. ,,Lager ga je met de gestegen hypotheekrente niet meer krijgen. De rente zit nu bijna tegen de 4 procent aan.”

Quote De uitgaven aan boodschap­pen zijn ruim, maar gezien het inkomen, kan dat prima Rita Celestine

Celestine: ,,Samen besteden ze 51 procent van hun inkomen aan hun vaste lasten. Dat is prima.” De uitgaven aan boodschappen (circa 450 euro) zijn ruim, maar ‘gezien het inkomen, kan dat prima.’ Daarnaast sparen ze ook meer dan 20 procent. ,,Qua verhoudingen zitten ze eigenlijk wel goed. Het is ook goed dat er niet ergens geld verdwaald ligt. Alles wordt benut, gereserveerd of gespaard.”

Besparen op verzekeringen

Toch zijn er voor Rik en zijn vrouw ook nog wel wat besparingen te vinden. Bijvoorbeeld de woonverzekering (inboedel- en opstalverzekering in één). Nu betaalt het stel 38,47 euro bij Centraal Beheer. Maar dezelfde verzekering kost bij FBTO 25,42 euro per maand. Op jaarbasis besparen ze daar ruim 150 euro mee. ,,Best een verschil”, zegt Rik. Ypma adviseert om ook te kijken naar de glasverzekering. ,,Die hebben ze nu niet, en daar gebeuren de meeste ongelukken mee. Zeker goed HR-plus glas is niet goedkoop.” Aanvullende dekking voor glaswerk kost zo’n 3,50 euro per maand, schat Ypma in.

Het stel kan na 12 november - als alle zorgpremies bekend zijn en het mogelijk is om over te stappen - ook nog naar hun zorgverzekering kijken. ,,Ze kunnen overwegen om hun eigen risico te verhogen naar 865 euro. Dan bespaar je op je premie tot ruim 200 euro per jaar.” Maar, zegt Ypma, ,,dan moet je die 865 euro wel klaar hebben liggen.” Rik heeft juist bewust een laag eigen risico, vertelt hij. ,,Ik vind het geen fijn idee om een dikke rekening te kunnen krijgen.”

Abonnement zonder telefoon

Tot slot adviseert Ypma het stel om hun mobiele abonnement onder de loep te leggen. Nu betalen ze voor haar telefoon - hij heeft er één via de zaak - 56 euro. Daar zit een smartphone bij. ,,Neem je een abonnement zonder telefoon, ben je 46 euro per maand goedkoper uit. Bij YouFone betaal je 10 euro per maand. Als een abonnement twee jaar loopt, bespaar je 1100 euro ten opzichte van het abonnement mét telefoon. Dat zijn bijna de kosten van een nieuwe telefoon.”

