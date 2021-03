Rowena koopt graag make-up van Chanel en Dior: ‘Met foundation van 60 euro doe ik drie maanden’

Veel minder in je kast: ‘Met twaalf kleding­stuk­ken kun je zo 24 outfits samenstel­len’

14 maart Less is more, of zoals ecologisch styliste Maureen Riley het zegt: less is better. Dat is waar het om draait bij een zogenaamde ‘capsule-wardrobe’, die inhoudt dat je kast alleen met veelzijdige kledingstukken gevuld is. Kortom: minder en beter kopen. Zeg dus vaarwel tegen fast fashion (goedkope kleding van grote ketens, red.) en urenlang voor je kast staan. ,,Met twaalf stuks kan je makkelijk eenentwintig tot vierentwintig outfits samenstellen.”