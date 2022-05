Ruby's auto werd twee keer weggesleept: ‘Kon ik weer naar dat depot om 400 euro te betalen’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Ruby Eleonora (39), die 800 euro kwijt was omdat ze met parkeren niet goed had opgelet, tot twee keer toe.

Wanneer speelde dit?

Ruby: ,,Het was in augustus 2013 en 2014. Ik woonde destijds midden in Den Haag, vlakbij de locatie waar jaarlijks een leuk festival plaatsvindt. Ik parkeerde mijn auto regelmatig daar.

Nadat ik twee weken op vakantie was geweest, kwam ik ‘s avonds laat terug, parkeerde mijn auto en rolde mijn bed in. De volgende dag werd ik gebeld door de gemeente met de vraag of de auto met een specifiek kenteken aan mij toebehoorde. Ja, wat is er aan de hand? vroeg ik. Of ik mijn auto wilde komen ophalen uit het depot. Ze hadden hem namelijk weggesleept omdat dat festival zou plaatsvinden.”

Hoe reageerde je?

,,Ik schoot in de verdediging, vertelde dat ik net twee weken weg was geweest en dat ik nergens borden had zien staan dat je niet mocht parkeren. Dat ik allang blij was dat ik een parkeerplek had gevonden, dat ik in het donker de borden niet had zien staan en dat ik gewoon naar huis wilde.”

Quote Ik mocht bij dat loket wegsleep­kos­ten plus een boete ophoesten, in totaal zo’n 400 euro. Dat was wel heel zuur Ruby Eleonora (39)

Hoe reageerden ze?

,,Daar hadden ze natuurlijk geen boodschap aan. Ja, mevrouw, u bent niet de enige, zeiden ze nog. Toen ik na een lange tocht met tram, bus en een stuk te voet eindelijk bij dat depot aankwam om mijn auto op te halen, zag ik een stapel van wel acht centimeter dik aan papieren, ze hadden wel vijftig auto’s weggesleept. Ik opperde nog dat het toch niet duidelijk aangegeven was als zoveel mensen hetzelfde probleem hadden als ik, maar daar konden ze niets mee. Ik mocht bij dat loket wegsleepkosten plus een boete ophoesten, in totaal zo’n 400 euro. Dat was wel heel zuur. Kom je platzak terug van vakantie en dan mag je zo’n bedrag neerleggen voor zoiets stoms.”

Dus dat zou jou niet meer gebeuren?

,,Het jaar daarop werden er in de week voor het festival flyers onder de ruitenwissers gestopt van wanneer je auto daar niet geparkeerd mocht staan. ‘Wat goed!’, dacht ik nog. Ik nam er een foto van en plaatste het op Facebook. Het jaar daarvoor had ik namelijk een dramatische post geplaatst over wat mij was overkomen en wilde laten weten dat de gemeente nu hielp om zoiets dit jaar te voorkomen. Ik legde de flyer achterin de auto en dacht er niet meer aan. Ik wist dat het festival zaterdag en zondag werd gehouden en zou daar rekening mee houden.”

En toen?

,,Wilde ik die vrijdagochtend ervoor naar mijn werk en liep naar mijn auto. Overal borden en hekken. Ze waren het festival aan het opbouwen en ik vroeg een medewerker wat er aan de hand was, want het festival was toch pas morgen? Nee, vandaag en zaterdag. Alle auto’s zijn vanmorgen vroeg weggesleept. Kon ik weer naar dat depot afreizen om 400 euro te betalen! En ik kwam ook nog eens te laat op mijn werk.”

Volledig scherm Ruby Eleonora.

Hoe voelde jij je?

,,Boos maar alleen op mezelf. Er waren meer auto’s weggesleept, maar niet zoveel als het jaar ervoor.”

Wat leerde je ervan?

,,Inmiddels ben ik verhuisd naar een ander deel van Den Haag, dus dit gaat me niet meer gebeuren. Maar sindsdien let ik erg goed op of ik ergens mag parkeren en bij twijfel doe ik het niet.”

En het festival?

,,Daar ben ik niet meer naartoe geweest. Als ik er gezellige foto’s van voorbij zie komen, komt het wel weer even omhoog. Dan denk ik aan mijn weggegooide centen.”

