Ruud schrikt van kosten voor personal trainer: ‘90 euro per uur, en dat 3 keer per week’

Geld & Geluk Nicole en Kris kochten voor 500 euro per week luxe hapjes: ‘Doen nu anders boodschap­pen’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Kris houdt van stickers en skeletjes, Nicole heeft veel boeken maar geen kast. ‘Luxe hapjes voor vijfhonderd euro, dat doen we niet meer.’

9 januari