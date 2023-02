Samenwonen? Zo voorkom je dat je met lege handen achterblijft als je relatie strandt

Geld & Geluk Ruud schrikt van kosten voor personal trainer: ‘90 euro per uur, en dat 3 keer per week’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Als je je hobby’s goedkoop houdt, kun je businessclass naar Bali, weten Marcel en Ruud. ‘En we hebben luxueus de wc verbouwd.’