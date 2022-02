Sancties tegen Rusland kunnen iedere Nederlander 1100 euro kosten

Nu de Russen daadwerkelijk Oekraïne binnentrekken zal het Westen met sancties komen tegen de agressor. De vraag is hoe streng de sancties zullen zijn. Want dat maakt nogal wat uit voor de economische gevolgen, zo berekende de Rabobank.



Als het om het economisch belang van Rusland gaat draait het vooral om grondstoffen, en dan met name olie en gas en wat steenkool. Daarnaast is Rusland een grote graanleverancier.