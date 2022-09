Sandra kocht een cursus over: ‘Niemand wilde de training doen, ik had 15.000 euro betaald’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Sandra Lakebrink (56), die voor 15.000 euro een acquisitietraining kocht, maar er niets aan verdiende.

Waarom werd jou die training aangeboden?

,,Ik had een baan als administratief medewerker. Daarnaast ondersteunde ik als zelfstandig ondernemer bedrijven administratief en qua acquisitie. Zodoende werd ik benaderd door een zakenvrouw uit Almere. Zij had een acquisitietraining voor bedrijven ontwikkeld. Omdat zij zelf een goede baan aangeboden had gekregen bij een multinational, wilde zij haar training van de hand doen, met alle adressen van mogelijke klanten erbij. Dat is tof, dacht ik. We spraken af in Utrecht en twee weken daarna nog eens in Almere, waar ik een deelbetaling van die 15.000 euro deed.”

15.000 euro is veel geld.

,,Inderdaad. Maar deze dame kan natuurlijk uitstekend verkopen, anders maak je zo’n training niet. Ze deed alsof ik de hemel op aarde had gewonnen, terwijl ik er dik voor zou betalen. In een mum van tijd zou ik het terugverdienen, ze zou me alles uitleggen, me een jaar lang helpen en invallen als ik ziek was. Het klonk fantastisch.”

Quote Ik ben die mensen in haar bestand gaan bellen. Niemand van hen wilde de acquisitie­trai­ning doen Sandra Lakebrink

En toen?

,,Toen zij met die baan begon, had ze nog maar weinig tijd. Ik ben die mensen in haar bestand gaan bellen. Niemand van hen wilde die training doen. Iedere keer als ik haar sprak, had ze weer een goed verhaal over waar dat aan lag. Maar ik haalde er dus niets uit.”

Verwijt je het haar of jezelf?

,,Zij verweet mij dat ik haar bedrijf om zeep zou hebben geholpen! Ik was wel in mezelf teleurgesteld maar meer dan ik deed kon ik er niet aan doen. Ik werkte en had twee jonge kinderen, als er iets met mijn baan of met hen was, werkte dat door in de verkoop van die trainingen. Zo gaat dat. En klanten voelen het ook als iets niet lekker loopt, dan werkt verkopen gewoonweg niet. Daarnaast voelde ik me ook wel belazerd, ze had me gouden bergen beloofd.”

Quote Met mijn toenmalige partner heb ik er flinke ruzies over gehad Sandra Lakebrink

Hoe lang heb je het geprobeerd?

,,Ik heb het twee jaar een kans gegeven. Na mijn laatste betaling ben ik gestopt.”

Heb je nog geprobeerd het bedrag in mindering te brengen?

,,Ze heeft een waterdicht contract gemaakt en ze zat er bovenop dat ik alles zou betalen.”

Wat heeft deze ervaring met je gedaan?

,,Met mijn toenmalige partner heb ik er flinke ruzies over gehad. Toen ik er mee begon, bracht ik het enthousiast en zei hij: ‘Als je het maar terug verdient’. Op een gegeven moment betaalde ik de helft uit privégeld en moesten we ons krediet verhogen om haar af te betalen. We waren getrouwd in gemeenschap van goederen en ik had een bom onder ons privévermogen gelegd, we hadden dat geld niet zomaar liggen. Het was ook zijn geld. Aan alle kanten was het niet slim.”

Quote Eigenlijk is alleen mijn bankreke­ning geslonken. Dat is zuur maar daar stap je overheen Met mijn toenmalige partner heb ik er flinke ruzies over gehad

Zou je zoiets nooit meer doen?

,,Toen zat ik niet goed in mijn vel. Tegenwoordig ben ik veel verder en zou ik het anders aanpakken. Maar inmiddels weet ik beter wat ik wil en verkooptrainingen verkopen vind ik helemaal niet leuk. Tegenwoordig schrijf ik kinderboeken en ben ik dierentolk. Dat past echt bij me.”

Wat leerde je ervan?

,,Ik weet nu dat ik impulsief ben, mee kan gaan in de energie van een ander en dat ik mezelf dan verlies. Al kan ik nog zo goed verkopen, ik moet iets doen wat mij plezier en voldoening geeft. Er zijn leuke en minder leuke ervaringen en dit was duidelijk een minder leuke. Maar eigenlijk is alleen mijn bankrekening geslonken. Dat is zuur maar daar stap je overheen. En volgende keer zeg ik niet meteen ja met dollartekens in mijn ogen. Dan ga ik eerst nadenken of het echt bij me past. Als je uiteindelijk maar uit komt waar je echt wil komen, dan heb je het goed gedaan.”

