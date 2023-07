Snoep en koek in rap tempo duurder door extreem hoge suikerprijs

Snoep en koek zijn in no time tientallen procenten duurder geworden. Dat komt door de prijs van suiker op de wereldmarkt. Die bereikt recordhoogten. Consumenten betalen de rekening. Zo steeg een chocoladereep in een jaar bijna 25 procent in prijs. Hoe komt dat? Het antwoord is onder meer te vinden in India.