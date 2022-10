Spaarrente stijgt: loont het nu weer om te gaan sparen?

De rente op spaargeld is weer aan het stijgen. Lange tijd kregen Nederlanders niets extra’s als zij hun spaargeld bij een bank onderbrachten. In sommige gevallen moest er door negatieve rente zelfs geld worden toegelegd. Maar hoe zit het nu? Is het handig om de oude sok weer op te bergen?

Welke banken hebben aangekondigd de rentes te verhogen?

ING Bank, ABN Amro en Rabobank hebben laten weten dat de rente op spaargeld per 1 december omhoog gaat. Particuliere spaarders krijgen bij ING dan 0,25 procent rente over het spaargeld tot tienduizend euro. Daarboven geldt tot een miljoen euro 0,15 procent en daarboven 0 procent. Bij ABN en Rabobank stijgt de variabele rente voor spaarders naar 0,25 procent.

De Volksbank, waar banken als SNS, ASN en Regiobank onder vallen, heeft nog geen rentestijging bekend gemaakt. Eerder maakten diverse kleinere banken ook al rentestijgingen bekend.

Is dit het begin en volgen nu meer stijgingen?

,,Dat is wel wat wij verwachten”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen van Geld.nl. ,,De inflatie is nog steeds hoog en de Europese Centrale Bank komt donderdag weer met een rentebesluit. Banken moesten tot voor kort rente betalen om hun geld te stallen bij de ECB. Nu de rente stijgt verdienen ze er juist geld aan, waardoor ze hun klanten ook weer rente kunnen aanbieden. Bovendien stijgt de herfinancieringsrente van de ECB ook mee. Dat is de rente waartegen banken kunnen lenen bij de ECB. Als dat tarief stijgt, wordt het voor banken aantrekkelijker om spaargeld aan te trekken in plaats van te lenen bij de ECB. Ze hebben voor het spaargeld dan ook weer een wat hogere rente over.”

Loont het nu weer om te gaan sparen?

Tot voor kort leverde spaargeld je nagenoeg niets op en kostte het vaak zelfs geld. Zeker als je nog een verplichte betaalrekening naast je spaarrekening had en vermogensbelasting moest betalen. En dan maakt de inflatie je spaargeld ook nog eens minder waard. ,,Maar nu hebben we wel met echt grote veranderingen te maken”, zegt Bulthuis. ,,De rente stond heel laag. Het is bijzonder dat het nu in zo’n rap tempo omhoog gaat. We merken bovendien dat banken elkaar aan het beconcurreren zijn. De rentes zijn niet hoog genoeg om de huidige hoge inflatie te compenseren, maar het levert je nu in elk geval al meer op dan voorheen.”

Tip: kijk wat de kosten van je betaalpakket zijn. Vervolgens kun je eenvoudig uitrekenen of sparen je geld kost of oplevert. Of kies voor sparen bij een bank waar je geen extra betaalrekening hoeft af te sluiten. Het heffingsvrij vermogen voor de vermogensbelasting is in 2022 50.650 euro per persoon. Voor fiscaal partners is dat het dubbele: 101.300 euro.

Wat is deposito sparen en waarom krijg ik daar meer rente?

Bij deposito sparen zet je jouw geld voor een bepaalde periode vast. Je kunt er in die periode niet bij, maar in ruil daarvoor krijg je wel een hoger rentepercentage dan op je gewone spaarrekening. De rente op een spaarrekening is variabel en bij een depositospaarrekening weet je al op dag één welk bedrag je aan het einde van de periode krijgt uitgekeerd.

Bulthuis: ,,Zet je jouw geld voor één jaar vast dan krijg je nu bijvoorbeeld 2,5 procent rente. Dat is fors hoger dan op je spaarrekening. Dit komt omdat banken zekerheid hebben. Ze weten dat ze over een langere periode over geld kunnen beschikken. Dat geld gebruiken ze bijvoorbeeld om te investeren of om hypotheken uit te geven. Bij een spaarrekening is dat niet, omdat jij op ieder moment jouw geld kunt opnemen.”

Let op: het is niet verstandig om al je spaargeld op een depositorekening te zetten. Zorg dat je voldoende buffer overhoudt om (onverwachte) rekeningen te kunnen betalen.

Kan ik niet beter mijn geld op een buitenlandse spaarrekening zetten?

De interesse om spaargeld in het buitenland te stallen groeit. Dat merkt niet alleen Bulthuis van Geld.nl, waar het aantal aanvragen van ‘enkele honderden’ is gestegen naar ‘duizenden’, maar ook bemiddelingsplatform Raisin. ,,Vanuit concurrentieoogpunt kunnen wij geen concrete cijfers delen, maar we kunnen wel zeggen dat het aantal Nederlandse klanten dat wij hebben in de afgelopen 365 dagen meer dan verdubbeld is”, zegt persvoorlichter Jasper Berkhout. ,,De hoogste rente is nu eenmaal in het buitenland te halen. Zelfs nu de rentes in Nederland stijgen, is de rente bij buitenlandse banken zo’n 0,5 tot 1 procentpunt hoger.”

Berkhout: ,,Nederlandse banken blijven vaak achter omdat er minder vraag is naar kredieten en omdat het aanbod in spaargeld in Nederland over het algemeen al vrij hoog is. De buitenlandse concurrentie zorgt er wel voor dat Nederlandse banken ook in actie komen. Dat is natuurlijk positief. Op buitenlandse depositorekeningen krijg je zelfs rentepercentages van 2 tot 3 procent, afhankelijk van hoe lang je het vastzet.”

Spaarrekening

Met €18.200,- (doorsnee spaarbedrag volgens CBS) - Opbrengst na 1 jaar

Bij 0,25%: € 45,50

Bij 0,65%: € 118,30

Verschil: € 72,80 Spaardeposito

Met €18.200,- (doorsnee spaarbedrag volgens CBS) Bij 1,65%: €300 na 1 jaar en €1.502 na 5 jaar

Bij 3,00%: €546 na 1 jaar en €2.730 na 5 jaar

Verschil: € 246 na 1 jaar en € 1.229 na 5 jaar

,,Mensen maken zich soms zorgen over de veiligheid”, geeft Bulthuis aan. ,,Dan denken ze natuurlijk aan Icesave, maar dat is gelukkig niet meer van toepassing door het depositogarantiestelsel. Daardoor ben je bij alle banken in de de Europese Unie verzekerd tot 100.000 euro als een bank failliet gaat.” Berkhout voegt toe: ,,Wees wel scherp op de valuta van de rekening. Je hebt dan namelijk te maken met eventuele koersschommelingen. Een zwakke valuta biedt vaak hogere rentepercentages, maar de vraag is of je dat risico wilt lopen.”

