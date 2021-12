‘Stijgende energiekosten en inflatie maken mensen ongerust over financiën’

Waarom je soms meer geld uitgeeft dan je denkt: ‘Gemakzucht is best wel duur’

Ook de boodschappen worden steeds duurder en dat voelen mensen in hun portemonnee. Zo zegt 90 procent te hebben gemerkt dat de prijzen van producten in de winkel stijgen. Twee derde van de ondervraagden maakt zich zorgen over verdere prijsstijgingen in 2022. Dit geldt vooral voor jongeren tussen 18 en 34 jaar en mensen met een laag inkomen.

Besparen op energie en boodschappen

,,De kerstvakantie en het einde van het jaar is altijd een mooi moment om in kaart te brengen wat er ingaat en wat er uitgaat”, zegt Ariane Kleijwegt van Wijzer in geldzaken. ,,Wat geef je uit aan vaste lasten en is dat allemaal wel nodig? Zijn er abonnementen die je niet meer gebruikt, heb je alle verzekeringen nodig, of kan het lonen om over te stappen naar een andere zorgverzekering?”