Studeren komt met een prijskaartje

24 juli Vakantie: we kijken er reikhalzend naar uit én geven er graag ons geld aan uit. Maar hoeveel betalen we er eigenlijk voor? Iedere week vragen wij een vakantieganger naar het vakantiebudget. Deze week: ondernemer Aimée Smit (28) geeft zo’n 5000 euro per jaar uit aan één roadtrip en meerdere weekendjes weg.