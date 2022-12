Thuiszorgmedewerker betaalt meer voor aanvullende verzekering dan Shell-medewerker, maar minister kan niets doen

Zes op de tien Nederlanders hebben nu nog een collectiviteitskorting op zijn basisverzekering via zijn werkgever of vereniging. De minister besloot jaren geleden om de korting af te bouwen van 10 naar 5 procent en te schrappen per 2023. De belangrijkste reden: het is vaak een ‘sigaar uit eigen doos’.

De zorgpremie gaat eerst omhoog voor iedereen en vervolgens krijgt een groep verzekerden dit terug alsof het een korting is. Daarmee financiert de ene groep verzekerden in feite de korting voor de andere groep. En dus gaat er een streep door. Dit betekent dat iedereen met een collectieve zorgverzekering volgend jaar minimaal zes tientjes op jaarbasis aan korting kwijtraakt en dat komt bovenop de forse premiestijging voor 2023.

De collectiviteitskorting op het aanvullende verzekeringspakket heeft de minister niet aan banden kunnen leggen, want die verzekering valt in tegenstelling tot de basisverzekering niet onder de Zorgverzekeringswet. Die kortingen bestaan dan ook nog gewoon in 2023 en de premieverschillen kunnen aardig oplopen, zo valt Independer op.

30 procent bij Shell

Volledig scherm zorgverzekering © Getty Images Ter illustratie: een Shell-medewerker die via Zilveren Kruis een basisverzekering (Basis Zeker) en een aanvullend pakket 3 sterren en een aanvullende tandartsverzekering 2 sterren afsluit, betaalt volgend jaar 181,10 euro per maand (30 procent korting op de aanvullende verzekeringen). Iemand uit de thuiszorg betaalt voor precies hetzelfde pakket vanaf 1 januari 193,45 procent (10 procent korting op de aanvullende verzekeringen). Het verschil is 148,20 euro per jaar.



Of: een medewerker bij Ahold betaal via VGZ 205,78 euro per maand voor een basisverzekering met het hoogste aanvullende pakket (Best) en daarbij de aanvullende tandartsverzekering met 500 euro dekking (Tand Beter). De Ahold medewerker krijgt 25 procent korting op aanvullende en 10 procent korting op de tandverzekering. Iemand in de thuiszorg betaalt voor dezelfde verzekering 215,96 per maand euro (10 procent korting op beiden). Dat is een verschil op jaarbasis van 122,16 euro.



Niet alleen zijn er flinke verschillen in kortingen, maar ook de dekking van de aanvullende pakketten loopt uiteen. Zo kunnen sommige verzekerden via hun werkgever extra fysio behandelingen krijgen tegen dezelfde of lagere prijs dan iemand die helemaal niet collectief verzekerd is.

Onwenselijk

Onwenselijk en onoverzichtelijk, vindt Independer-zorgexpert Mirjam Prins. ,,Uiteindelijk wordt alles betaald uit dezelfde pot en zou dus een medewerker van Thuiszorg de rekening betalen voor Shell. Daar wilde de minister van Volksgezondheid nu juist vanaf door de collectiviteit op de basisverzekering af te schaffen.”

Het valt vergelijker Geld.nl vooral op dat werkgevers of verenigingen meer extra’s bieden in de aanvullende pakketten. Zo kunnen sommige verzekerden via hun werkgever uitgebreidere dekkingen in hun aanvullende verzekeringen krijgen of een (hoger) budget voor zoiets als preventie of mindfulness.

Toch zijn de groepskortingen niet nieuw en ook niet per se hoger dan voorgaande jaren, aldus zorgspecialist Amanda Bulthuis. Tegelijkertijd zegt ze: ,,Je kunt je natuurlijk wel afvragen hoe wenselijk of eerlijk het is dat medewerkers van Shell en KLM veel meer korting krijgen dan thuiszorgmedewerkers of leraren.”

Hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot heeft daar ook zo zijn vraagtekens bij. ,,Omdat kantoorpersoneel van Shell mogelijk minder snel een beroep doet op fysiobehandelingen dan een thuiszorgmedewerker terwijl die laatste groep dat misschien wel harder nodig heeft", merkt hij op.

Niet verboden

Toch benadrukt de hoogleraar dat het niet verboden is om collectiviteitskortingen op de aanvullende verzekeringen te geven. ,,Voor zorgverzekeraars kan het een manier zijn om nieuwe groepen verzekerden aan zich te binden. En voor verzekerden kan een korting interessant zijn, maar het blijft lastig om het aanbod van de werkgever of een vereniging te vergelijken met een andere verzekeraar.”

De verschillen in korting wordt mede bepaald hoe groot een werkgever is, laat VGZ weten. ,,Moet je 1000 mensen verzekeren of 5000, dat heeft effect op korting. En we kijken ook met werkgevers en ledenorganisaties naar een goede dekking voor hun doelgroep”, legt Dorien de Landtsheer van VGZ de verschillen uit.

Zo werkt het ook bij Zilveren Kruis, laat woordvoerster Kim Libosan weten. De zorgverzekeraar heeft voor vijftien verschillende sectoren een collectieve verzekering die zijn afgestemd op de betreffende werkgevers of groepen zoals patiëntenorganisaties.

Onregelmatige diensten

,,Zo bieden we sectoren waar veel onregelmatige diensten gedraaid worden, zoals de zorg en industrie, een vergoeding voor een slaapbril of een slaapcursus. In de vervoerssector bieden we een vergoeding voor een training omgaan met agressie of begeleiding in welke voeding past bij nachtdiensten”, legt Libosan uit. En ook voor ouderen en patiënten bieden ze collectiviteiten met extra services en vergoedingen. ,,Zoals extra vergoedingen om langer vitaal te blijven voor ouderen in de collectiviteit van KBO-PCOB en een vergoeding van cursussen van de Diabetes School voor verzekerden in de collectiviteit met de Diabetesvereniging.”

Dat het oneerlijk is dat er zulke verschillen bestaan tussen werkgevers en verenigingen, zien de zorgverzekeraars anders. De Landtsheer: ,,Het gaat hier om de kortingen op aanvullende verzekeringen, waarbij de premies veel lager liggen dan bij de basisverzekering. Als een aanvullend pakket 7 euro per maand bedraagt en de korting is 10 procent dan heb je het op maandbasis over misschien 0,70 euro. Op grote groepen gaat het om flinke bedragen maar voor een individu blijft het premieverschil beperkt.”

Voor verzekerden die een collectief aanbod hebben liggen van hun werkgever en alleen een basisverzekering nodig hebben, kan het goed zijn om te kijken of dat wel de beste keuze is, benadrukken zorgvergelijkers Independer en Geld.nl. ,,Werkgevers hebben vaak met een (soms twee of drie) verzekeraars een collectief contract en het kan zomaar zo zijn dat andere zorgverzekeraars dus een beter passende zorgverzekering bieden en je alsnog beter af bent elders", aldus zorgspecialist Amanda Bulthuis van Geld.nl.