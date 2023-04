UWV: Aantal klanten met geldproblemen in jaar tijd bijna verdubbeld

UWV heeft in 2014 als proef een speciaal team opgetuigd waar medewerkers uitkeringsgerechtigden met geldproblemen naartoe kunnen doorverwijzen. Sinds 2022 is het team een vast onderdeel van het UWV. Vorig jaar werden bijna 4300 mensen doorverwezen naar dit loket, tegenover 2100 een jaar eerder.

Volgens het UWV past de forse stijging bij de groeiende schuldenproblematiek bij klanten. Mede om die reden is het team van specialisten afgelopen jaar uitgebreid van acht fte’ers aan het begin van 2022 naar 30 fte’ers eind december 2022. De medewerkers proberen te voorkomen dat klanten dieper in schulden belanden.

Zo kunnen ze uitkeringsgerechtigden helpen om meer grip te krijgen op financiën, een voorschot regelen, of ze overdragen aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat laatste is pas sinds 1 januari 2022 wettelijk toegestaan. Hoewel het werk niet direct met UWV te maken heeft, vindt de uitkeringsinstantie het belangrijk om klanten met schulden te helpen, omdat schulden belemmerend kunnen werken voor de terugkeer op de arbeidsmarkt.

Signaleren van geldzorgen is belangrijk

,,We weten dat zorgen over financiën leiden tot stress. Hierdoor zijn mensen met schulden onder andere minder goed in staat om werk te zoeken of scholing te volgen”, legt Maarten Camps, bestuursvoorzitter van UWV, uit. ,,Het tijdig signaleren van geldzorgen is belangrijk, ook voor een snelle terugkeer op de arbeidsmarkt.”