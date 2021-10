Vaker fraude met verzekeringen door corona: ‘Klein brandje stichten om geld op te strijken’

Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal ondernemers dat betrokken is bij fraude fors is toegenomen. In 2018 waren dit nog 73 bedrijven, in 2019 liep dit aantal op naar 125 en in 2020 naar 172. ,,Dit jaar staat de teller al op 200 frauderende ondernemers’’, verklaart algemeen directeur Richard Weurding. ,,Het laatste kwartaal zit daar niet bij. Dus dat komt neer op meer dan een verdubbeling in twee jaar tijd.’’