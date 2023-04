Vergelijkers raden vast jaarcontract aan voor energie: ‘Prijszekerheid voor komende winter’

Bijna zeven op de tien Nederlanders overwegen inmiddels een vast energiecontract voor een jaar af te sluiten, blijkt uit onderzoek. En dat is volgens energie-experts een verstandige keuze. ,,Dit is hét moment.”

Energieleveranciers zijn door de overheid en toezichthouder aangespoord om contracten voor een periode van een jaar aan te bieden en dat doen ze ook weer vaker, merken energievergelijkers Independer en Gaslicht.com. ,,We hebben nu acht aanbieders van vaste energiecontracten en dat zijn er acht meer dan een jaar geleden”, zegt energie-expert Joris Kerkhof van Independer.

Lees ook Klanten Energiedirect totaal verrast: maandbedrag is plots nul euro

Met een vast contract staat de prijs voor levering van stroom en gas vast zolang het contract loopt. Bij variabele tarieven kunnen die prijzen tussentijds sterk wisselen, zoals vorig jaar bleek.

Veel consumenten willen daarom maar wat graag meer zekerheid over de hoogte van de energienota, blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Q&A Research in opdracht van Independer onder 1000 Nederlanders. 68 procent zegt voor een vast contract te gaan als er ruime keuze is aan jaarcontracten.

Veel consumenten twijfelen echter of dit een goed moment is om een vast contract af te sluiten, of dat het wellicht beter is om te wachten tot de prijs verder is gedaald. Vergelijker Gaslicht.com krijgt er de laatste tijd veel vragen over van klanten.

Energie-expert Ben Woldring van Gaslicht.com denkt dat dit hét moment is om voor een vast jaarcontract te gaan. ,,Dat is de tip die wij nu meegeven aan onze klanten. Om meerdere redenen kan een vast contract van een jaar een verstandige keuze zijn.”

Een van die redenen zijn de lage prijzen. ,,Op Gaslicht.com staan momenteel elf vaste jaarcontracten en daarvan zijn er zeven met prijzen die lager liggen dan het prijsplafond dat de overheid heeft ingesteld. Dat betekent dat je direct gaat besparen", aldus Woldring.

Dat is niet de enige reden. De gasprijs op de groothandelsmarkt ligt rond de 40 euro, het historisch gemiddelde is tussen de 20 tot 30 euro. Dat wil zeggen dat de prijs maar iets boven het gemiddelde uit het verleden ligt en juist ver onder de piek van afgelopen zomer van 350 euro ligt. ,,En belangrijk om te weten: eind 2021, dus nog voor het uitbreken van de Oekraïne-oorlog, lag die groothandelsprijs nog rond de 100 euro. Het huidige prijsniveau lijkt dus echt gunstig.”

Prijszekerheid

Woldring wijst erop dat de verwachting van de gasmarkt is dat de energieprijzen later dit jaar weer zullen stijgen. Ook om die reden is het volgens hem een verstandige keuze om nu voor een vast contract voor een jaar te gaan. ,,En met een jaarcontract heb je bovendien de eerste wintermaanden van volgend jaar, als het prijsplafond is komen te vervallen, prijszekerheid”, zegt hij.

Energie-expert Joris Kerkhof van Independer sluit zich daarbij aan. Er is volgens Kerkhof nog een reden waarom het verstandig kan zijn om nu een energiecontract voor één jaar af te sluiten. Vanaf juni wordt het duurder om een vast energiecontract tussentijds op te zeggen. Wie voor 1 juni een vast contract heeft afgesloten valt namelijk onder de oude opzegregels. ,,Dan zijn consumenten 100 euro kwijt als ze tussentijds af willen van het energiecontract. Als de tarieven dan dalen, kost het relatief weinig om over te stappen. Die 100 euro heb je er met een milde winter al uit.”

Na 1 juni zal de opzegvergoeding voor nieuw afgesloten contracten hoger liggen. Wie dan een nieuw contract tussentijds wil opzeggen, moet namelijk het prijsverschil tussen de marktprijs en de prijs van het contract tijdens de resterende looptijd betalen aan zijn energieleverancier.

Het idee van de overheid is dat dit energieleveranciers aanspoort om nog meer vaste contracten aan te gaan bieden en voor langere tijd, zoals voor drie jaar. Kerkhof: ,,Als het aanbod groter wordt, zou dat kunnen leiden tot meer concurrentie tussen energiebedrijven en dus lagere tarieven voor consumenten. Even wachten kan gunstig zijn als je de zekerheid wilt hebben dat je drie jaar lang dezelfde prijs wilt betalen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over wonen: