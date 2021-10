Waarom de prijzen van benzine, energie en andere producten zo omhoog schieten

Kunstenaar int 70.000 euro, levert leeg doek en vlucht ‘in naam van de kunst’

29 september Een kunstmuseum gaf Deense kunstenaar Jens Haaning zo'n 70.000 euro aan bankbiljetten voor twee doeken gevuld met geld. Even schrikken toen het museum in plaats daarvan twee lege doeken aantrof, toepasselijk getiteld ‘Take the Money and Run’, pakken dat geld en wegwezen.