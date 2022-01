Waarom kopen we steeds loten als de winkans toch zo klein is?

Laten we beginnen met de grote klapper: de jackpot. Hoe groot is de kans dat jij die ene hoofdprijs mee naar huis neemt? Dat hangt af van hoeveel mensen er meedoen, of beter gezegd: hoeveel loten er verkocht worden. In het geval van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij waren dat er in 2020 zo’n 7 miljoen. De kans om de hoofdprijs te winnen is dan ook 1 op 7 miljoen. Je moet dus wel heel veel geluk hebben om die binnen te slepen. Op ‘kleinere’ prijzen rond de 1 miljoen maak je meer kans, maar nog steeds ongeveer 1 op 2,5 miljoen. Ter vergelijking: In Nederland is de kans dat je door bliksem geraakt wordt 1 op 3 miljoen. De kans dat je een parel in een oester vindt is 1 op 15.000. En de kans dat jij in drie pogingen de juiste pincode van iemand anders raadt is 1 op 3333.