Waarom sommige vrouwen graag rijke mannen daten: 'Geld doet nu eenmaal iets met een mens’

Geldflaters Bodil kocht twee keukens: 'In het begin was ik echt boos op mezelf, ik kon wel huilen’

Iedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Bodil van Veen (44), die voor haar nieuwe huis per ongeluk twee keukens kocht.

11 juni