Wat is een normaal bedrag voor op je spaarrekening? ‘In veel gevallen is 10 procent te weinig’

,,Hoeveel maanden kunnen jullie vooruit wanneer jullie inkomen volledig zou wegvallen?”, vraag ik het stel dat tegenover me zit. De vrouw kijkt haar man aan en met pijn in hun buik moeten ze toegeven dat ze niet langer dan twee weken vooruit kunnen.

Natuurlijk is het een flauwe vraag, want de kans is klein dat beide salarissen ooit helemaal wegvallen. ,,Oké, spaargeld voor twee weken is misschien wat weinig, maar wat is dan een normaal bedrag om op de spaarrekening te hebben?”, vraagt de man mij.

Quote We sparen 10 procent van ons inkomen, maar leven alsnog van salaris­strook naar salaris­strook

Hoeveel geld je achter de hand moet houden om veilig te zitten, is een van de meest gestelde vragen binnen mijn praktijk. ,,Ik heb ergens gelezen dat je 10 procent van je inkomen moet sparen, dit proberen wij ook aan te houden”, gaat hij verder. ,,Maar we leven alsnog van salarisstrook naar salarisstrook.”

Een buffer is persoonlijk

Mijn mening? Het is heel persoonlijk wat je nodig hebt. In veel gevallen is 10 procent zelfs te weinig. Stel: als gezin heb je een inkomen van 3500 euro netto per maand. Dan betekent dat 4200 euro spaargeld per jaar. Hiervan kun je maar een maand rondkomen, mocht je inkomen wegvallen. Neem dus nooit zomaar klakkeloos standaard bedragen en percentages over.

,,Je zult eerst moeten bepalen hoeveel zekerheid je wilt inbouwen”, leg ik uit. ,,Met een koophuis heb je meer rekeningen voor onderhoud dan wanneer je een huurhuis hebt. Verder moet je rekening houden met onverwachte uitgaven, zoals niet vergoede doktersrekeningen of een wasmachine die kapotgaat.” Ook heeft het stel twee auto’s. ,,Zijn jullie in staat deze te laten repareren of te vervangen zonder een lening af te sluiten?”, vraag ik.

Quote Zorg dat je zo’n drie tot zes maanden aan uitgaven als buffer achter de hand houdt

Het blijft lang stil. Dit zijn van die pijnlijke momenten waarop mensen zelf goed weten dat het anders moet. Ik houd maar even op met vragen stellen. ,,Ik adviseer nooit een vast bedrag om aan te houden. Zorg dat je zo’n drie tot zes maanden aan uitgaven als buffer achter de hand houdt. Maar bepaal zelf waar jullie je goed bij voelen, het is slechts een richtlijn.”

Wanneer we samen het gewenste bedrag hebben bepaald, gaan we bekijken hoe ze dat het beste kunnen realiseren. Dat vind ik het leukste onderdeel van mijn baan: binnen een budget zien waar de mogelijkheden liggen. Of mijn klanten dit gedeelte het leukste vinden, betwijfel ik.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.