‘We bellen zes instanties, er wordt zelfs een rekening helemaal kwijtgescholden’

Geldflaters Mieke kocht voor 300 euro een goedmaak­hond­je, maar had diezelfde avond al spijt

Mieke Aerts (50) was net gescheiden en kocht als troost voor haar dochter een hond van 300 euro. Diezelfde avond was het al blinde paniek. ,,Nog iemand om rekening mee te houden en voor te zorgen.’’ Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.