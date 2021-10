‘We kochten een tweede pand als investering, maar de notaris bleek een oplichter te zijn’

TegendraadsDiploma halen, studeren, baan bemachtigen, sparen, huis kopen, settelen. En dan zo vroeg mogelijk met pensioen. Zo hoort het misschien maar het kan ook anders. In deze reeks mensen die hun financiële leven minder voorspelbaar invullen. Deze keer Lonneke Kemper (68) die investeerde in vastgoed in Engeland.

Hoezo vind jij jezelf tegendraads?

Lonneke: ,,Omdat ik, zeker in mijn leeftijdscategorie, iets doe wat niemand doet en zeker niet als vrouw.”

Wat doe je dan?

,,Ik heb vier mini hotelletjes in Zuid Engeland en Wales.”

Waarom ben je in vastgoed gaan investeren?

,,Vijftig jaar geleden was ik wiskundelerares en kocht ik mijn eerste woning met mijn man: huisje, boompje, beestje. Een paar jaar later kochten we een tweede pand als investering, maar dat ging mis. De notaris bleek een oplichter te zijn. Zij vertelde ons dat er een weg zou komen dwars over de grond waar het pand stond en kocht het voor weinig door. Er bestond nog geen internet om iemand te checken. Drama, maar ik zag de potentie van een een pand kopen en verhuren, het geld stroomt op een gegeven moment naar je toe.”

Quote Ik wilde geen goedkoop huisje kopen voor mezelf, ik wilde iets explosiefs doen met de overwaarde op mijn huis Lonneke Kemper (68)

Dus je ging een ander pand kopen?

,,Dat duurde nog even. Op mijn 37ste kreeg ik een auto immuunziekte en werd ik afgekeurd. Op mijn 41ste werd ik een alleenstaande moeder met drie kinderen. Het enige wat ik nog had was de overwaarde op mijn huis. Iedereen riep: je moet dat geld gebruiken om een goedkoop huisje voor jezelf te kopen en dan red je het wel als je zuinig leeft. Maar dat wilde ik niet! Ik wilde er iets explosiefs mee doen. Dus ik verkocht mijn huis en van de overwaarde kocht ik een stuk grond. Ik had geen geld over om een huis te bouwen dus kocht ik een dertig jaar oude stacaravan waar ik met de kinderen introk. Met de aannemer had ik afgesproken dat ik pas bij oplevering hoefde te betalen want pas toen er een huis stond, kon ik een hypotheek krijgen.”

Hoe oud waren ze toen?

,,7, 12 en 14.”

Vonden ze dat niet erg?

,,Ze vonden het vreselijk! Ik weet nog dat mijn dochter op de middelbare school haar slaapkamer moest beschrijven. Die deelde ze met haar zus, was 2 bij 2,5 meter met een stapelbed waar een halve kast en een bureau onder stond. En ikzelf lag voornamelijk in die stacaravan ziek op bed, te kijken naar de bouw. Dat vond ik geweldig om te zien.”

Hoe gaat het nu met je?

,,Veel beter. Ik heb nu goede medicijnen. In die tijd voelde ik me altijd ziek en moe maar gelukkig werkten mijn hersenen altijd goed. En een jaar later hadden we een mooi huis, dat vonden de kinderen ook fijn.”

Quote Ik heb met mijn man een financieel gescheiden huishouden, dan kan ik doen met mijn geld wat ik wil Lonneke Kemper (68)

Maar je was nog niet uitgekocht qua huizen.

,,Ik ben geen slak met een huis op zijn rug. Ik moet vrijheid hebben, ik wil overal kunnen wonen. Op een gegeven moment trouwde ik met een man met drie zonen en kocht ik weer een pand om te verhuren, daarna nog een keer. Nooit met een plan, er kwamen soms dingen langs en iedere keer had ik net genoeg om weer wat te doen. Hierdoor kon ik mijn kinderen goed opvoeden. Ik heb met mijn man altijd een financieel gescheiden huishouden gehad, nu nog. Dan kan ik doen met mijn geld wat ik wil.”

Waarom ben je nu gaan investeren in vastgoed in Engeland?

,,Dat doe ik samen met mijn dochters, voor mijn dochters. Als ik stop met leven en ik laat een bedrag na, dan kopen ze een nieuwe auto, gaan drie keer op vakantie en dan is het op. Ik wil ze liever een inkomen nalaten, zodat ze financieel vrij zijn, of in ieder geval financieel veilig, zoals ik dat zelf noem.”

Quote Van buitenaf lijkt het misschien wel of ik enorm veel risico’s nam, maar ik heb me altijd goed geïnfor­meerd, ik deed nooit zomaar iets Lonneke Kemper

Waarom niet meer in Nederland?

,,Ik wilde vorig jaar wat investeren en hier in Nederland voelde dat niet meer goed. De huizenprijzen zijn zo hoog en ik wil geen huisjesmelker zijn, ik gun de jeugd juist een woning.”

En je bent ook nog steeds ziek.

,,Inderdaad, maar als ik mijn rust maar neem, gaat het. En zonder mijn ziekte was ik destijds blijven hangen in het veilige van huisje boompje beestje. Ik heb geen seconde spijt gehad van mijn keuze. De kritiek van mensen uit mijn omgeving die mij als waaghals zagen, vond ik wel eens zwaar. Van buitenaf lijkt het misschien wel of ik enorm veel risico’s nam, maar ik heb me altijd goed geïnformeerd, ik deed nooit zomaar iets. Ik investeer ook niet in aandelen of bitcoin omdat ik altijd alles goed wil begrijpen. En vastgoed is tastbaar. Maar investeren is riskeren, al doe je het nog zo veilig. Achteraf kun je pas zeggen of iets goed is geweest.”

