Wie thermostaat terugdraait als ie gaat slapen, is te laat: zo zorg je voor lagere rekening

,,Het is nog nooit zo duidelijk geweest dat we onze energievoorziening radicaal moeten verduurzamen: er is een klimaatcrisis, we zijn afhankelijk van gewelddadige dictators en de energierekening rijst de pan uit. Dit is hét moment om samen in actie te komen’’, stelt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).