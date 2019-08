Agenten met mitrailleur bewaken drugslab Overasselt tijdens ontmanteling

Drugslab ontdekt bij uitslaande brand in bedrijfswo­ning in Overasselt

1 augustus OVERASSELT - In een schuur achter op het erf bij een autoverkoop- en paardenbedrijf aan de Ewijkseweg in Overasselt is donderdagmiddag rond half drie brand uitgebroken. Op het erf is door de politie een drugslab ontdekt.