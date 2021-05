Bedrijf over mislukte mondkapjesdeal met miljoenenverlies voor ministerie: ‘Het was chaos, extremer kun je het niet bedenken’

Medisch oncoloog Radboudumc ging tientallen keren in de fout

31 maart NIJMEGEN - Een medisch-oncoloog van het Radboudumc heeft de afgelopen jaren bij ruim veertig patiënten ernstige fouten gemaakt ‘op medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak’. Bij nog eens drie andere patiënten was de medisch-oncoloog verantwoordelijk voor een calamiteit of mogelijke calamiteit.