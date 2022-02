Boeren willen verbod op uitlaten honden op Veluwe vanwege stikstof

Kersenboer Arie is honderddui­zen­den euro's kwijt door storm in Tiel

TIEL - Na de storm van vrijdagavond is het brokstukken rapen, gevaarlijke bomen omzagen, en schade incasseren. Voor de fruittelers van de Industrieweg in Tiel is vandaag een dag met een zwart randje. De schade loopt bij sommigen op tot in de honderdduizenden euro's.

20 juni