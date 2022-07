Bosbrand in buurt van A73 in Overloon; gemeente verzoekt ramptoeristen weg te blijven

Politie: een van de 24 gedumpte chihuahua’s is recent bevallen: ‘Herkent iemand deze moederhond?’

GELDERMALSEN - Eén van de 24 gedumpte chihuahua’s die zondag in Geldermalsen werd gevonden, heeft vermoedelijk pas zes tot acht weken geleden puppy’s gekregen. Dat werd dinsdagavond duidelijk in een uitzending van Opsporing Verzocht. ‘Heeft er iemand misschien recent puppy’s gekocht of aangeboden gekregen die deze moederhond herkent’, luidde de oproep in het programma.

