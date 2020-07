Camping De Lievelinge mag terrein tijdelijk uitbreiden om meer gasten te kunnen ontvangen

Brandende voordeur van woning in Tiel; verband met afpersing De Groot Hedel

9 juli TIEL - De brand die dinsdagavond laat uitbrak aan een woning aan De Kogge in Tiel past in de rij met gewelddadige incidenten rond de afpersingszaak rond fruithandel De Groot in Hedel. Rond 23.00 uur werd de voordeur van de woning in brand gestoken.