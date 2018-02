Carla werd uit het leven gerukt door een 'stomme container' in Zutphen

Ze ging nog naar Formule 1 Grand Prix. Reisde heel de wereld rond. Ze zat, kortom, nog vol levenslust en was hartstikke fit. Carla Roelink (73) overleed eind vorige maand, toen ze in het donker met haar gloednieuwe scooter tegen een container botste die in Zutphen midden op het fietspad stond. ,,Dat je je schoonzus, je goede vriendin, moet missen door een stomme container. Niet te bevatten."

Willy Delsink (70) uit Borculo kreeg 25 januari 's avonds een telefoontje. Op het schermpje zag hij al wie er belde. Tenminste, dat dacht hij. ,,Hey zusje!", zei hij enthousiast. Maar aan de andere kant van de lijn klonk een mannenstem, van een ander familielid. ,,Er is iets ergs met Carla gebeurd. Ze is overleden bij een eenzijdig ongeluk..."

Quote Ik ben zo kwaad. Natuurlijk wil ik weten wat er is misgegaan.'' Willy Delsink Een bizar ongeval, zo blijkt al snel. Want Carla Roelink reed op haar nieuwe scooter over Bronsbergen, de straat die naar haar woning op een park in Zutphen leidt. Op het fietspad van de pikdonkere weg stond een zeecontainer. Zonder een waarschuwingsbord ervoor, zonder een waarschuwingslicht. Het slachtoffer botste tegen het gevaarte. De vraag wie er verantwoordelijk is voor het drama, leeft bij sommige nabestaanden heel erg, bij anderen (nog) nauwelijks.

Missen

Broer Willy is er bijvoorbeeld nu nog niet mee bezig. ,,We krijgen Carla er toch niet mee terug. Het zal nog wel een staartje krijgen, maar dat duurt vast nog wel even." Zijn vrouw Wilma staat er anders in. ,,Dat je je schoonzus, je goede vriendin, moet missen door een stomme container. Ik ben zo kwaad. Natuurlijk wil ik weten wat er is misgegaan." Het lijkt het echtpaar uitgesloten dat Roelink zonder verlichting reed. ,,Dat zou ze nooit doen! Dan was ze niet eens van huis vertrokken. Bovendien was de scooter bijna nieuw. Dus het zal allemaal wel gewerkt hebben. Je verwacht op die plek gewoon geen obstakels."

Carla Roelink, die toen nog Delsink heette, werd geboren in Borculo. ,,We waren met vier kinderen thuis", zegt Willy. ,,Mijn oudste broer is jaren geleden ook omgekomen bij een ongeval. Hij werd op zijn bromfiets aangereden. Ongelofelijk eigenlijk. Twee van de vier..."

Zorgzaam

Roelink was heel zorgzaam. ,,Ze deed enorm veel. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Ze bracht de koffie rond in een tehuis, of vervoerde ouderen naar het ziekenhuis met haar autootje. Dan had ze telefoondienst, zoals ze dat noemden. Op de dag dat ze overleed, was ze naar een bijeenkomst met vrijwilligers geweest."

Na het overlijden van haar man, was het echtpaar in Borculo even bang dat Carla in een zwart gat zou vallen. ,,Maar in plaats daarvan ging ze nog meer dingen doen. Ze reisde naar India, Australië, Egypte. Ze bezocht een Formule 1-wedstrijd om Max Verstappen aan te moedigen. Ze heeft parachute gesprongen en was bij concerten van Rammstein. Echt, ze genoot met volle teugen van het leven. En ze stond voor iedereen klaar en was helemaal gek van dieren. Ze was lief, maar ook niet op haar mondje gevallen. Toen ze bij de NS achter een loket werkte, had ze weleens lastige klanten. Maar daar deinsde ze zeker niet voor terug", herinneren de twee zich.

Topconditie

Carla Roelink verkeerde in topconditie. Ze tenniste regelmatig en deed aan aquajogging. ,,We gaan deze maand op vakantie. Ook naar Egypte. 'Dan moet je zeker gaan snorkelen', zei ze nog. En ze zou op onze kat passen. We missen haar heel erg."