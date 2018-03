Defensie: radartoren in Herwijnen zal gezondheid niet schaden

Inwoners van Herwijnen maken zich zorgen over de radartoren die het ministerie van Defensie wil bouwen aan de Broekgraaf. De volgens Defensie belangrijkste verdediging van het Nederlandse luchtruim is niet schadelijk voor de gezondheid, wil het ministerie benadrukken.

Is de straling écht onschadelijk? Ook als ik er 300 meter vandaan woon? En wat als een terrorist de toren wil opblazen? Dat zijn enkele zorgen die leven bij inwoners van Herwijnen. Defensie heeft haar oog laten vallen op de Broekgraaf. Daar, op de plek waar eerst een toren van de luchtverkeersleiding stond, moet een gloednieuwe radartoren komen. Die vormt dan, samen met een soortgelijk exemplaar in het Friese Wier, de Nederlandse verdediging tegen vijandelijk vliegverkeer. ,,Het grote verschil met de toren van de luchtverkeersleiding, is dat deze toren een verdedigingsradar is’’, legde projectleider Michel Jongbloed van Defensie gisteravond uit op een informatiebijeenkomst. ,,Die oude was vooral om vliegtuigen uit elkaar te houden deze houdt het luchtruim continu in de gaten.’’

Op dit moment doen twee verouderde exemplaren dat werk. Eéntje in Friesland, die wordt vervangen. De ander staat in Nieuw-Milligen (gemeente Apeldoorn). Waarom dat laatste exemplaar niet ook gewoon vervangen wordt? ,,Die staat op een heel slechte plek, in een kommetje tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Als we hem toch vervangen, zetten we hem meteen op een meer geschikte plek. Het land is hier veel vlakker’’

Blind

Los van het feit dat ‘je hem ziet staan’, hoeven inwoners er verder niets van te merken, belooft het ministerie. Volgens Ingrid Links, milieugezondheidsdeskundige van de Gelderse GGD, zijn de risico’s inderdaad minimaal. ,,De straling zit ver beneden de blootstellingslimieten om gezondheidsschade te veroorzaken.’’

De radar is straks van groot belang voor de nationale veiligheid, aldus Jongbloed van Defensie. ,,Zonder deze radar zijn we blind. Dus ja, hij wordt zeker goed beveiligd.’’ Maar ook daar merken we niks van, belooft hij.