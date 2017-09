Dierenartsen plegen vaker zelfmoord: 'Ze hebben de middelen'

Slachtoffer dodelijke aanrijding Braamt vrijwel zeker Poolse man

20 september BRAAMT - Het slachtoffer van het ongeval in Braamt van afgelopen nacht is vrijwel zeker een Poolse man die werkzaam was via uitzendorganisatie Fides in Doetinchem. Via Fides werken een kleine 1.300 mensen in de Achterhoek, overwegend Polen.