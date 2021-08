Dit ‘spookhuis’ staat al meer dan twee jaar te verpauperen: waar is de buurman toch gebleven?

De postbode heeft het al lang geleden opgegeven om post te bezorgen bij een verloederde en onbewoonde woning aan de Belle van Zuylenstraat in de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De brievenbus is onbereikbaar. De voordeur is door oprukkende bomen en struiken ontoegankelijk geworden. Een weg banen naar de woning lukt alleen met een takkenschaar of kettingzaag.



Buurtbewoners zien het vrijwel allemaal met lede ogen aan. Ze maken zich grote zorgen over de toestand van de 62-jarige eigenaar van het verloederde en onbewoonde koophuis. Ze hebben de Arnhemmer al zo’n 2,5 jaar niet meer gezien of gehoord.