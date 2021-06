Dode en drie gewonden nadat tuktuk van dijk afraakt in Kesteren: ‘Dit wil je niet meemaken, verschrikkelijk’

KESTEREN – Op de Rijnbandijk in Kesteren is vrijdagavond een ernstig eenzijdig ongeluk gebeurd. Daarbij is een dode gevallen, drie mensen raakten gewond. Een tuktuk is van de dijk geraakt en in een tuin beland.

Veel hulpdiensten waren opgeroepen, waaronder ambulances en twee traumahelikopters. Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur. De brandweer heeft schermen geplaatst en al het verkeer wordt tegengehouden.

Volgens de officier van dienst van de politie, die ter plaatse is in Kesteren, zaten er zes of zeven vrouwen in de tuktuk. ,,Zij zijn familie van elkaar. Ze schoten met de tuktuk door een hek op de dijk en rolden naar beneden. Eén van de inzittenden is daarbij overleden.”

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Net onderweg

De tuktuk was pas net onderweg. Dat zegt eigenaar Jos Bouman van het bedrijf Betuwe Uitje in Kesteren, dat de gemotoriseerde riksja verhuurde.

Bouman is hevig ontdaan door het ongeval. ,,Dit wil je niet meemaken”, zegt hij. ,,Dat de tuktuk kapot is doet me niks. Die mensen hebben iemand verloren. Iemand die nooit meer terugkomt. Dat is verschrikkelijk.”

De afgelopen jaren zijn er in de regio vaker ongevallen geweest met een tuktuk. In 2018 ging het mis op de dijk bij Ingen, ook toen kwam een persoon om het leven. In Maurik belandde een tuktuk in de sloot, daarbij raakten drie mensen gewond. Voor Bouman was het de eerste keer dat zijn bedrijf met een dergelijk ongeluk werd geconfronteerd. ,,We hebben weleens een kleine aanrijding gehad. Maar zoiets als dit niet. Echt heel erg.”

De tuktuk raakte van de weg af en schoot door een hek, om vervolgens onderaan de dijk in een tuin te belanden. De drie gewonden zijn volgens een politiewoordvoerder die ter plaatse was ‘lichtgewond’. De tuktuk biedt plaats aan zeven personen.

Volledig scherm Hulpdiensten bij het fatale ongeluk in Kesteren. © Persbureau Heitink

Volledig scherm De plek waar de tuktuk door het hek schoot. © DG