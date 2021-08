Een UFO op de Mookerheide? Mysterie na jarenlang speurwerk eindelijk ontrafeld. ‘Bingo!’

Een rookpluimpje verschijnt aan de horizon boven de Groesbeekse bossen. Het is 10 mei 1940, de dag dat de Duitsers Nederland binnenvallen. Over die historische gebeurtenis valt zoveel te melden dat het voorval in de bossen bijna te onbeduidend is om te noteren. Toch worden er in een militaire rapportage enkele zinnen aan gewijd. De rook is namelijk niet zomaar ontstaan. Maar daarover later meer.



Het is 2007 als Paul Klinkenberg het zojuist gelanceerde Google Earth bekijkt. Een geweldige ervaring: vanuit je huis kun je via satellietbeelden op de hele wereld inzoomen. De Nijmeegse ‘amateurlandschapshistoricus’ is gefascineerd door zichtbare sporen uit het verleden, hij heeft zich veel in de geschiedenis van de omgeving van Nijmegen verdiept en houdt ervan puzzeltjes op te lossen: wat zie ik, wat is dat geweest, wat is het verhaal daar achter?