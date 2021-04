Eerste Gelderse wasberen gevangen en afgeschoten, ondanks felle kritiek

Dat melden de provincie en de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE), verantwoordelijk voor de uitvoering van het provinciale beleid. Waar de wasberen precies zaten, zeggen beide partijen niet mede ‘op verzoek van de melder’. Wel is bekend dat de beesten al langer in beeld waren bij de FBE, nadat ze in een tuin waren gespot.



Naar aanleiding van het recente nieuws dat de wasberen op het punt stonden te worden gevangen, riep de Partij voor de Dieren in Gelderland nog op ze niet af te schieten. Op initiatief van de partij staan, met steun van de SP en GroenLinks, in mei nieuwe discussies over de toekomst van de wasbeer in de provincie op de agenda. Tot afschuw van de Partij voor de Dieren zijn deze twee wasberen al wel afgeschoten.



,,De wasberen zijn eerst gevangen. Ze hadden desnoods tijdelijk opgevangen kunnen worden, in afwachting van ons agendaverzoek”, zegt Statenlid Luuk van der Veer. Stichting AAP, dat in de voorbije jaren bijvoorbeeld wasberen uit Limburg opving, bevestigt dat er plek gemaakt had kunnen worden voor de twee Gelderse exemplaren en zegt hun dood ook te betreuren.