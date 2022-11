Enorme rookwolken boven Nijmegen door zeer grote brand bij autobedrijf: ‘Dichtbij komen is onverantwoord’

met videoOp een industrieterrein aan de Beurtvaartweg in Nijmegen is een flinke brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio is de brand begonnen in een auto en vervolgens overgeslagen naar het nabijgelegen autobedrijf Auto Techno Schamp BV.

Volgens agenten ter plaatse is er nog kans op ontploffing: ,,Dichtbij komen is onverantwoord.” Omstanders worden steeds verder op afstand gehouden.

Door de wind is de brandlucht tot in het centrum van Nijmegen te ruiken. De brandweer is massaal aanwezig. De rookwolk is in de wijde omgeving te zien. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Gebied afgezet

Sommige mensen moeten hun auto ophalen bij het autobedrijf, maar kunnen het terrein niet op. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het gebied is afgezet met linten.

„Ik kwam drie kwartier geleden hier aanrijden. Er was veel rook te zien, het lijkt alleen maar erger te worden’’, zegt Mark (achternaam bekend bij de redactie). ,,Ik zou voor autospullen gaan kijken bij het bedrijf hiernaast, van een vriend van mij. Dat zit er niet in. Ik hoop maar dat de omliggende panden bespaard blijven en het niet nog erger wordt.’’

Bedrijven in de buurt ontruimd

Bedrijven in de omgeving zijn ook ontruimd. Zoals het bedrijf MicroMedia BV, tegenover het autobedrijf. ,,Dat hebben we preventief gedaan, je weet niet hoe zo’n brand zich ontwikkelt’', zegt een medewerker. ,,We zagen opeens veel rookontwikkeling.”

Terug naar het pand gaan is nog onmogelijk. Iedereen wordt nog op flinke afstand gehouden. ,,Maar eens moeten we nog terug vanmiddag. Onze auto’s en fietsen staan nog in de buurt”, zegt de medewerker van MicroMedia BV.

Volledig scherm Beeld van de brand in Nijmegen © Persbureau Heitink

Volledig scherm De brandweer probeert de grote brand te blussen. © DG

Volledig scherm Het pand waarin de brand plaatsvindt van bovenaf. © Roland Heitink/Persbureau Heitink

Volledig scherm De rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien. © DG

Volledig scherm Beeld van de brand bij het autobedrijf in Nijmegen. © Roland Heitink/Persbureau Heitink

