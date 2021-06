Flinke stormschade in Tiel, containerkraan ingestort en dak van flat gewaaid; ook Leersum krijgt volle laag

Er zou sprake zijn van zeker één gewonde. Het slachtoffer is door de brandweer bevrijd en wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Hij zou wel aanspreekbaar zijn. Er zijn hulpdiensten op het terrein aanwezig.



Ook op ander plaatsen in Tiel wordt veel schade gemeld. Zo is bij een flat in de Hertogenwijk 30 vierkante meter dakbedekking losgewaaid. Daarbij vielen geen slachtoffers. De gemeente zal het gebouw en het dak inspecteren en beoordelen of de bewoners vannacht veilig in de flat kunnen verblijven. Daar komt later op de avond meer duidelijkheid over.



Volgens een woordvoerder van de brandweer komen er vanuit Tiel en omgeving veel schademeldingen binnen. De brandweer vraagt mensen met schade goed na te denken of het noodzakelijk is dat de brandweer daar nu voor uit moet rukken, of dat het later door de gemeente kan worden afgehandeld. ,,Op die manier krijgt de meldkamer van noodnummer 112 misschien iets meer rust", aldus de woordvoerder.



Eerder vandaag vielen in Tiel al flinke buien, maar die zorgden slechts voor ongemak.