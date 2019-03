Frontale botsing op de Waal bij Lent, 160 passagiers veilig aan wal

Door de botsing is aan boord van het passagiersschip een brand uitgebroken. De brandweer kreeg die al snel onder controle.



Volgens de hulpdiensten zijn er geen gewonden gevallen aan boord van beide schepen. Er was ambulancepersoneel aan boord van het passagiersschip, zo laat de brandweer via Twitter weten: ‘Passagiers zijn geschrokken, maar geen gewonden’.



Onderzoek door de politie moet nog uitwijzen hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is niet duidelijk of de hoge waterstand in de Waal en de grotere stroomsnelheid van het water in de rivier een rol hebben gespeeld.