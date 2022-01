Gaudí-badkamer en bar in ‘tropisch regenwoud’ in Nijmegen: woning in Tolhuis gaat viral maar is nog niet verkocht

Oplichters komen brutaal aan de deur voor je bankpas, Cuijkse Lucy (67) was er bijna ingetrapt

CUIJK/MILL - De 67-jarige Lucy uit Cuijk was er bijna ingetuind. Ook zij kreeg onlangs een telefoontje van een ‘bankmedewerker’ van de Fraudehelpdesk. ‘De bank’ kwam wel even langs om haar bankpas mee te nemen. Er was namelijk illegaal geld overgemaakt van haar rekening. Uit voorzorg was die nu ‘geblokkeerd’.

13 september