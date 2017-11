Geitenboeren: Gelderland is Brabant niet

Van der Zee is een van de zeventien insprekers die deze woensdagmiddag probeert het tij te keren. De provincie Gelderland besloot op 30 augustus per direct een geitenstop in te stellen.

Stop

Om twee redenen: bescherming van de gezondheid van omwonenden en angst voor de komst van Brabantse geitenhouders. Brabant had eerder een geitenstop ingesteld, na een onderzoek in Brabant waaruit bleek dat rondom geitenboerderijen meer longontstekingen bij mensen voorkomen. De exacte oorzaak is onbekend.

En juist dat laatste gegeven grijpen veel geitenboeren aan. Zij willen voorkomen dat de geitenstop binnenkort met een jaar wordt verlengd. Zij vragen zich af hoe sterk en representatief dat Brabantse gezondheidsonderzoek nou was. En ze wijzen erop dat Gelderland Brabant niet is. Hier zijn de bedrijven een stuk kleiner en in grote delen van de provincie is de uitstoot van fijnstof een stuk lager. ,,Dit is een extreem zware reactie op iets waarvan we het fijne nog niet weten’’, zegt geitenhouder Van Beek.

Nooit ziek

Wie haar bedrijf wil verkopen, zoals geitenboerin Ria Fokkink uit Vorden, zit helemaal in de penarie. Wie wil er nou een bedrijf overnemen waarvan de toekomst zo in duisternis gehuld is? En als geiten dan zo slecht voor de gezondheid zijn, vraagt geitenhoudster Willy Groot Roesink uit Laren, waarom is zij dan in 32 jaar nooit ziek geworden? En haar buren evenmin. Ook zij zegt: Gelderland is Brabant niet.

Kinderboerderij

Sjaak van Schaik, adviseur van twee geitenboeren, zegt dat als de provincie consequent is, de geiten ook van de kinderboerderijen moeten verdwijnen. ,,Want het onderzoek zegt dat het gezondheidsrisico niet afhangt van het aantal geiten. Op een kinderboerderij knuffelen de kinderen zelfs met geiten! Ik zou ook voorstellen om een verbod in te stellen op de bouw van woningen in een straal van twee kilometer rondom geitenboerderijen. Als u dat risico echt zo groot vindt, moet u deze besluiten ook nemen.’’

Provinciale Staten bespreken de verlenging van de geitenstop over een week. De kans dat de geitenhouders hun zin krijgen, is niet groot. Gedeputeerde Staten wezen de argumenten van de boeren eerder af.