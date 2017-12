'Gelderland dreigt overspoeld te worden door Brabanders'

Hoewel Nederland een vlak land is, wemelt het hier van de kloven. We hebben de kloof tussen wit en zwart, die tussen hoog- en laagopgeleid, of tussen Randstad en provincie. Maar één kloof is volledig onderbelicht gebleven: de kloof tussen Brabant en Gelderland.

Ik geef eerlijk toe dat ik hem ook over het hoofd gezien had. Maar gelukkig letten ze in Provinciale Staten van Gelderland een stuk beter op. Het is dus de moeder aller kloven. We dreigen in Gelderland overspoeld te worden door Brabanders.

Eerst had je de drugscriminelen. Die hadden in Brabant jaren vrij spel en toverden de provincie in een handomdraai om in een xtc-paradijs en een wiet-eldorado. In zo'n beetje elke lege boerenschuur groeiden de wietplanten tot aan het dak en de helft van alle doorzonwoningen had een xtc-laboratorium in de kelder.

Vaten met drugsafval

Toen de Brabantse autoriteiten dat in de gaten kregen, richtten ze een Taskforce op die de boeven te lijf ging. En die zouden zomaar massaal de Maas over kunnen steken. De eerste tekenen dat ze er zijn, zie je al: blauwe vaten met drugsafval. Nu zegt de politie dat dat ook best Gelderse vaten kunnen zijn, maar dat is natuurlijk onzin. Zo zijn wij hier niet. Het zijn de Brabanders.

Daarna kregen we de geitenboeren. In Brabant stelden ze deze zomer een geitenstop in. De boeren mochten niet meer uitbreiden omdat mensen ziek kunnen worden van geiten. Die boeren zouden zomaar, met geiten en al, de Maas kunnen oversteken. In het diepste geheim, in de bossen van Ermelo, reageerden de Gelderse Staten met een eigen geitenstop. Hoppa!

Worstenbroodjes

Er waren zuurpruimen die opmerkten dat geen enkele Brabantse boer echt naar Gelderland wilde komen. Dat we het ons allemaal inbeeldden. Maar je kunt nu eenmaal niet voorzichtig genoeg zijn. De Brabandisering van Gelderland is een halt toegeroepen.

Voorlopig dan. Want je weet niet wat ze nu weer in hun schild voeren. Vergis je niet: er wonen al heel veel Brabanders in Gelderland. Misschien vormen ze wel een vijfde colonne. Nu ik erop let, zie ik ze overal. Terwijl ik dit stukje tik, zit er een Brabander tegenover me. Een ontzaglijk aardige man. Je moet ze dus niet over één kam scheren. Maar ze hebben nu eenmaal heel andere gewoonten dan wij.