Geweldsexplosie in huis is een 'familiekwestie': 'Die man zat bebloed op het randje van mijn tuin'

Je treft niet elke dag een verdachte van moord in je voortuin. Toch zegt Van Loenen niet bang te zijn geweest. Ook niet achteraf. Hoewel geschrokken van zijn aanblik bood ze de doorweekte, gewonde man spontaan haar hulp aan. ,,Nadat hij gevallen was liep hij verward weg om mijn tuin heen, maar kwam toch weer terug. Hij vroeg of hij zijn handen mocht wassen. Die zaten onder het bloed.’’ De Arnhemse liet hem binnen en liet hem plaatsnemen op de trap in de gang. ,,Hij was ook zo nat en koud.’’



Van Loenen kreeg toen pas de gelegenheid om 112 te bellen. Via de alarmcentrale kreeg ze te horen dat behalve de ambulance ook politie onderweg was. ,,'Ga liggen, ga liggen', schreeuwden de agenten, die zeer kort na haar telefoontje arriveerden. ,,Dat deed hij toen heel rustig. Wat er daarna is gebeurd weet ik niet, want toen ben ik naar de buren gegaan. Bang? Nee. Hij was niet gewapend en heeft mij nooit bedreigd.’’