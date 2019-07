Grote brand in loods van bloembollenbedrijf in Beugen onder onder controle, NL-Alert verstuurd voor rook in regio Uden

BEUGEN - In Beugen woedde vrijdagochtend een zeer grote uitslaande brand in een loods van een bloembollenbedrijf. Hierbij is geen asbest vrijgekomen, wel wordt omwonenden via een NL-Alert geadviseerd om bij hinder ramen en deuren te sluiten. Rond 10.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen gaat volgens de Gemeente Boxmeer nog wel een aantal uren duren.

De zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving nog altijd zichtbaar. De brandweer meldde dat het ging om een loods van een bloembollenbedrijf aan de Boxmeerseweg. De brand was te groot om naar binnen te gaan, het is dus onduidelijk wat er precies in brand stond. Er waren wel enkele explosies te horen van mogelijke gasflessen. De brandweer heeft het vuur van buitenaf geblust.

Groot gebied

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio verspreidt de rook zich door de warmte gemakkelijker en over een groter gebied. Daarom wordt er over een groter gebied een NL-Alert verstuurd dan normaal het geval zou zijn. Bijvoorbeeld in de omgeving van Uden kregen mensen een melding op hun telefoon. Dit omdat de brand tot op een grotere afstand te ruiken valt. ,,Bij overlast kunnen mensen in die gebieden ramen en deuren dichtdoen.” Hoe groot het gebied nu precies is, is volgens de woordvoerder nog onduidelijk.

Zeer grote brand

Een deel van de loods is mogelijk verhuurd aan een bedrijf met luchtkussens. Het is onduidelijk of zij ook spullen heeft opgeslagen in de loods. De brandweer had het vuur direct opgeschaald naar een ‘zeer grote brand’ en er zijn veel wagens onderweg.



Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Hoe de brand is ontstaan is nog duidelijk.

Volledig scherm Het dak is helemaal verwoest © SK-Media

Volledig scherm Brand in Beugen © DG

Volledig scherm De donkere wolken gaan ook over woonwijk Maasbroeksche Blokken © DG