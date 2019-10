Grote controle op Vakantiepark Arnhem ‘zorgt voor veel onrust’

ARNHEM - Een grootscheepse actie van de gemeente Arnhem op Vakantiepark Arnhem moet meer duidelijkheid geven over wie er nu precies op het park in Schaarsbergen woont. Samen met politie, Belastingdienst en provincie gaan medewerkers van Arnhem dinsdagochtend van deur tot deur op het recreatiepark.

Vakantiepark Arnhem ligt al langer onder een vergrootglas van de plaatselijke politiek. Op het park in de bossen van Schaarsbergen wonen tientallen, vaak kwetsbare mensen in soms verre van ideale omstandigheden in een mobile home.



Bovendien huizen er in de wintermaanden veel arbeidsmigranten in de caravans van campingeigenaar Oostappen Groep. De gemeenteraad heeft het college een half jaar geleden de opdracht gegeven om paal en perk te stellen aan permanente bewoning op het vakantiepark.

Onaangekondigd

Volledig scherm Agenten controleren een stacaravan waar mogelijk een hennepplantage in zit. Dat bleek niet het geval. © DG Dinsdagochtend om 05.00 uur kwamen medewerkers van de gemeente, politie, Belastingdienst en provincie onaangekondigd op het park. Alle zeshonderd vakantiewoningen kregen een bezoek met als doel om een beeld te krijgen van wie er op de camping woont en onder welke omstandigheden.



De gemeente verwacht voor het eind van het jaar meer inzicht te krijgen in de situatie en problematiek op het park. Hierna zal het Arnhemse college met een voorstel komen over hoe dit probleem het best opgelost kan worden.

Auto's in beslag genomen

Tot 09.00 uur werd de identiteit gecontroleerd van iedereen die het park verliet. Ook werden kentekens nagetrokken om te controleren op openstaande boetes en of de wegenbelasting is betaald. Daarna richtte de controle zich op permanente bewoning van caravans en de leefomstandigheden van de bewoners.



Er zijn twee auto's in beslag genomen. De reden daarvoor is niet bekend gemaakt.

‘Alles was net weer rustig’

‘Overdreven’ noemt eigenaar Peter Gillis de actie van de gemeente, belastingdienst en politie op zijn Vakantiepark Arnhem. ,,Zorgt voor een hoop onrust, terwijl het net weer een beetje rustig was op het park. Maar goed, als ze willen controleren, dan houd ik ze niet tegen. Ik heb niks te verbergen”, zegt Gillis.



Hij hoorde vanmorgen van zijn personeel dat politie en gemeente de partytenten inrichten als mobiele controlepunten. ,,De gemeente weet precies wie er op mijn park woont. Die lijsten met vaste bewoners heb ik een half jaar geleden al gegeven.” Maar de gemeente wil ook inzicht hebben in het aantal arbeidsmigranten op het park. ,,Ook daar zijn ze van op de hoogte. Er zitten zo’n 50 arbeidsmigranten in ongeveer 15 vakantiewoningen. Daar ben ik altijd heel open over geweest.”



Gillis voegt eraan toe dat hij in goed overleg is met de Arnhemse wethouder Ronald Paping. ,,Ik ben bezig met een toekomstvisie om van Vakantiepark Arnhem weer een hoogwaardige park te maken. Dat gebeurt in nauw overleg met de wethouder.”

Eerdere invallen

Volledig scherm Tot 09.00 uur werd de identiteit gecontroleerd van iedereen die het park verliet. © Rolf Hensel Afgelopen voorjaar kregen de parken van de Oostappen Groep al te maken met enkele invallen. Toen controleerde de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) en politie de parken in Valkenswaard, Ommel, Kaatsheuvel en Terneuzen. Ook het hoofdkantoor in Asten is destijds doorzocht.



De gemeente Arnhem benadrukt dat het nu puur gaat om een inventarisatie van de bewoners van het vakantiepark.

Volledig scherm Iedereen die Vakantiepark Arnhem verliet werd gecontroleerd. © DG