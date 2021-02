Grote ravage door botsende vrachtwagens op A50 bij Hernen; snelweg vermoedelijk tot 18.00 uur dicht

Wageningen Universi­teit waarschuwt: vogelgriep moet vooral niet een soort corona worden

9 november WAGENINGEN - De Q-koorts kwam van geiten, corona is gelinkt aan vleermuizen, ziektes als ebola en de Mexicaanse griep kwamen vermoedelijk ook van dieren af. Reden genoeg om bezorgd te zijn over de vogelgriep die nu ook in onze regio rondwaart? ,,Het is wel reden om wereldwijd de ontwikkelingen dagelijks te volgen.’’